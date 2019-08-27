古勝：貿戰敏感股暫勿沾手

市場焦點又重回中美貿易戰上，上周尾段中美貿易戰惡化，美股插完就到港股插，恒指昨日裂口低開，最深跌到落25,249點，惟之後有外媒報道指，侵侵表示中國周日(25日)打電話予美國貿易談判代表，指希望重回談判桌，消息提振市場氣氛，恒指昨即市跌幅大幅收窄，最終跌499點報25,680點，主板成交1,041億元，成交配合跌勢，後市仍不樂觀。



從基本面分析，影響環球投資市場主軸的仍是中美貿易發展，但其他因素亦不可不重視，尤其是影響港股的因素，好似人仔貶值帶來中資股被重估憂慮、英國隨時無序硬脫歐，以及香港政治事件影響短期零售、旅遊，長遠則影響金融業以至長遠作為國際金融中心穩定性等負面因素一大堆。當然，樂觀睇最壞時刻可能已出現，但最慘係唔知問題幾時先可以解決，試問在基本面未見改善下，港股又怎樣轉勢？故早前筆者不時提及，有錢真係要留番多少現金，又或揸金，相對炒股較穩陣，此言確非無的放矢。



市場風高浪急，資金近期都好醒目，就算博都主要係追住部分有佳績支持的個股順勢追入為主。不過，就算部分個股業績靚仔，有短錢願意押注落去，但中長線值博率依然唔大。以國壽(02628)為例，早前公布中績盈利按年增加128.9%至375.9億元人民幣，最重要係新業務價值按年上升約22%至345億元人民幣。成績表靚仔自然引來大行唱好，摩根大通指該股業績勝預期且新業務價值率及現金流改善，故上調其目標價至45元；至於瑞信就認為集團業績符預期，又暗示第2季純利按年大升3倍，故維持其「跑贏大市」評級，目標價26元。



不過，從走勢睇又係唔多對路。集團股價上周五受佳績刺激一舉上破20日及250日線阻力，惟昨日卻重新腳仔軟，短期應會考驗10日線18.1元，甚至前低位17.38元支持，故建議謀定而後動。



另外，中美貿易談判牽動市場神經，昨日見貿戰敏感股如手機設備股、5G概念股及晶片股好似瑞聲(02018)、舜宇(02382)；中興(00763)；華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)等全部無運行，就算臨尾跌幅大為收窄，但要留意上述個股近期走勢，其實都受貿易戰發展影響大於企業基本面改變，故短期仲值唔值博，其實好取決於中美兩國在談判中的發言與取態。簡單而言，就係押注落去相關板塊，其實同過大海賭大細無分別囉！



東方產經專欄作者 古勝



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