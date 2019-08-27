【名家筆陣】鄺志良：利率機制改革存隱憂

8月17日，中國人民銀行公布最新的利率機制改革，此舉旨在更有效反映市場的貸款利率，並同時希望經濟增長放緩之際，利息趨降，將有助降低企業的融資成本。人行更希望大幅降低中小企業的借貸成本。與規模較大的國有企業相比，這些企業受貿易戰和經濟增長減慢的打擊更大，而中小企業已成為內地創造就業和經濟增長的主要動力，人行希望透過降息提振中小企。



人行在17日的聲明中表示，將利用基於銀行實際貸款利率的貸款市場報價利率(Lending Prime Rate，LPR)取代現有的基準利率，為銀行發放新貸款的利率定價提供參考。具體來說，新的LPR由各報價銀行於每月20日9時前，以0.05個百分點為調整幅度，向全國銀行間同業拆借中心提交報價，全國銀行間同業拆借中心將去掉最高和最低報價後計算平均值得出LPR，同樣以0.05個百分點為調整幅度，並於當日9時30分公布，公眾可在全國銀行間同業拆借中心和中國人民銀行網站查詢。



此舉大幅提高LPR的透明度，讓借貸雙方基於LPR釐訂實際借貸利率，這就好像香港最優惠利率加減(P+、P-)機制。為了更好地反映市場的實際貸款利率，在原有的10家全國性報價銀行的基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行各2家，擴大到18家。新增加的報價行都是在同類型銀行中貸款市場影響力較大、貸款定價能力較強、服務小微企較多的中小銀行，能夠有效增強LPR的代表性。



LPR改革無疑是令利率市場化踏出一大步，但人行亦希望，當利率市場化改革持續推進，目前存在的貸款基準利率和市場利率並存的「利率雙軌」將逐步「兩軌合一軌」，LPR成為市場貸款指標利率，有望降低貸款實際利率的效果。



但有兩點值得留意。首先，就算市場利率趨降，亦未必惠及中小私企，當貸款利率真的下降，假若存款利率不變，息差自然收窄，在利潤降低的前提下，為免風險，銀行依然傾向貸款給國企和較大型企業。當銀行貸款予中小企，一定考慮企業自身的信用狀況、還款能力和抵押資產質素，中小企在這幾方面都較大型國企和上市公司為遜色，為保障利潤和平衡風險，對中小企的貸款利率多會在LPR加上風險溢價(Risk Premium)，短期內對解決中小企業「融資難、融資貴」的問題幫助不大。



此外，剛才提及，在存款利率不變的情況下，貸款利率下行可能導致銀行利差收窄，對商業銀行利潤將構成壓力，加上自2013年至今商業銀行的壞帳比率由1%持續上升至2019年3月的1.8%，壞帳餘額同期由5,921億元人民幣上升至超越20,000億元人民幣，當息差收窄，壞帳趨升的壓力下，對銀行運作和銀行體系將產生不利影響。貸款利率市場化的方向是走對的，但人行必須緊密監察金融市場在新機制下的反應，避免為金融市場帶來不穩因素。



鄺志良

香港公開大學人文社會科學院副教授，主要研究包括中國經濟政策及發展。

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