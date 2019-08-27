梁彥穎：中國要贏貿戰　還靠四大「神器」

8月23日中美貿易戰再度升級，隨着中國宣布反制措施，美國總統特朗普即宣布加徵關稅，並要求美國企業撤出中國。事實上，把打印出來接近零價值的紙張(貨幣)，給予另一個國家來換取大量日用品、消耗品及各類其他商品，不是很划算嗎？



因此近乎沒有轉圜餘地的中美貿易戰不在於貿易逆差，而是在於爭奪知識產權及高科技技術。這樣一來，要贏取貿易戰，就必須能在大幅度提高社會效能的高科技技術競賽中脫穎而出，並完全拋離美國。中國在此類的高科技競賽中保持奪魁機會的計有：



(1)核聚變發電技術。傳統的核能電是核裂變，最後會生產出高輻射的有害核廢料。但中國研究的核聚變核能電是利用兩個原子核融合時，利用強大磁力控制能量穩定地釋出。核聚變除了不會釋放有害物資，且原料取自海水，可說是用之不竭。



(2)量子通訊。中國已發射全球首顆量子通訊試驗衛星。一旦成功，除了超長距離通訊沒有訊息延遲外，亦可杜絕間諜竊取。



(3)超級電腦。超級電腦的強大運算能力可模擬超級複雜的情況，計算出所需結果。例如飛機風洞測試，可瞬間找出最佳設計，避免費時及昂貴的真實模型建造及試驗。現中國擁有全球500大排行榜上榜最多的超級電腦，達206台。



(4)人工智能。雖然中國在人工智能的基礎研究、晶片、人才方面的多項關鍵指標與美國還有差距，但是中國在人工智能的運用方面卻走在世界的最前列。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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