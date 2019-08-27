東方日報B1：全球資金走難　金價創6年新高

正當環球經濟衰退憂慮升溫之際，中美貿易戰愈演愈烈，資金紛紛湧入避險資產，刺激金價曾創2013年以來新高，而日圓兌美元匯價亦一度漲至近三年高位。其中，黃金更獲多位投資名宿唱好，直言「抵買就買」，「在任何價格水平吸納都可帶來長線回報」。



中美貿易戰激化掀動金價走勢，現貨金價周一亞洲早段曾漲1.86%，每安士見1,555.27美元，惟之後美國總統特朗普聲稱中國願意重返談判桌，令緊張形勢降溫，金價曾回落。美國周一早段現貨金報1,535.69美元，升0.58%，紐約期金漲0.4%，至1,537.5美元。



過去曾多次預警全球即將面臨重大金融危機的「商品大王」羅傑斯，接受《東網》訪問時透露，自己最近有增持黃金，又稱黃金繼續會是非常好的避風港。



據美國商品期貨交易委員會數據，至8月20日止一周，黃金淨好倉合約增7,122張至約28.5萬張，創三年新高。外電統計顯示，截至上周三止，交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉量達2,424.9噸，較2013年金融海嘯後低位多1,000噸。



羅傑斯之前曾指，若金價跌至每安士1,000美元會追入，最近似乎改變策略，直言「抵買就買」，未來或再增持。除黃金之外，他又計劃買入銀及糖等商品，指銀價在歷史低位，前景可期。



他又稱，未來一至兩年美元會一枝獨秀，其他貨幣如人民幣則會下跌。他解釋，由於現時環球經濟動盪，市場普遍認為美元是避風港，所以紛紛追入，刺激美元匯價向上。不過，美元長線會出現泡沫，繼而迎來一次顯著下跌，屆時美元的國際地位亦會受衝擊。



事實上，除羅傑斯之外，「新興市場之父」麥樸思亦看好黃金，日前直言在任何價格水平吸納都可帶來長線回報，並建議投資組合中的10%為黃金。他又指出，各國央行不斷減息，猶如「瘋狂地印銀紙」，而加密貨幣崛起只會加強對黃金這類實質資產的需求。



瑞士銀行財富管理周一發表報告指出，中美貿易戰升級至一個新層次，而黃金顯示出其避險特性，因此維持看好金價前景。按最新預測，該行預期金價在未來三個月內在每安士1,450至1,600美元水平上落，六個月及十二個月預測分別為每安士1,600美元及1,650美元，之前這兩個預測均為1,500美元，上述預測最大風險是特朗普轉軚或中國讓步，使中美兩國有望在2020年美國總統大選前達成貿易協議。



本月較早前，高盛商品研究主管柯里指出，新興市場國家央行因制裁、地緣政治及貿易戰風險，增加黃金儲備，加上交易所買賣基金的黃金需求，將帶動金價向上。該行將三個月及六個月金價預測，由原來每安士1,450及1,475美元，上調至每安士1,575美元及1,600美元。



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