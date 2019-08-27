陳蓓敏：潤置勝在土儲優質豐厚

七大工業國組織(G7)峰會上周末在法國舉行，會後各國代表發表的言論，皆顯示各國對貿易戰擔憂。美國特朗普建議應讓俄羅斯恢復加入G7組織，但遭其他國反對。特朗普欲借這建議討好俄羅斯以增強對北韓和中國的壓力。法國總統邀請伊朗外長在峰會外與其他國家元首會談，世界角力趨向表面化。



上周五中國突宣布對美國750億美元貨品，分批加徵關稅，執行日期分別為9月1日和12月15日。美國華爾街上周五三大指數跌逾平均約2.5%。特朗普亦隨即反擊，在中國國慶日起對2,500億美元中國商品，由原本25%關稅上再加5%。另外，九月起對三千億美元中國貨品，由原訂的10%增至15%。



人民幣離岸價昨日再創新低，貶值壓力仍未消。受貿易戰和本土示威升級，昨日香港恒指裂口低開，曾低見25,249點。面對內外交戰，香港雖未被判絕症，但與植物人沒有分別，只等待虛渺的奇迹。



華潤置地(01109)公布中期純利升43.8%至127.3億元人民幣，綜合毛利率為38.2%，按年跌約十個百分點。已銷售尚未結算簽約額逾2,700億元。公司優質土儲豐厚，加上有龐大租金收入，中線具吸引力。股息率4厘。建議候低於30元水平吸納，長線目標價36元，跌穿27.4元止蝕。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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