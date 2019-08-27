財經評論：人幣續貶添風險　中國外債惹關注

中美貿易戰升級，反映國際市場的離岸人民幣兌美元再創新低，今年以來累貶達4%，一旦再出現較大幅度貶值，不但周邊地區貨幣受累，連帶內地企業以美元計價的債務也會衍生續約問題，形勢頗為嚴峻。



據媒體估算，內地企業海外子公司目前約有6,500億美元債務，單是明年上半年就有高達630億美元債務到期。只要到期日逼近，面對的不僅是還債或再融資風險，亦會釀成官方外匯存底迅速下降的危機，尤其是美國總統特朗普上周表明，命令美國企業撤出中國，姑勿論立場會否軟化，已足夠影響外資進入中國，加上香港亂局遲遲未緩解，透過香港進入內地的美元恐大不如前。在資本流入減少、甚至外流的情況下，將大大打擊內地信貸的可持續能力。



在內地眾多行業當中，內房是海外最大借款人，據估算，目前累計相關外債近1,690億美元，料明年六月前，業界必須為390億美元外債再融資，惟隨着人民幣貶值，成本將變得更高。事實上，已有數據顯示，今年上半年有超過270家內房破產，大部分是中小型企業，大型房企則因債務龐大，今年未等到每年九月及十月的所謂「金九銀十」銷售旺季前，已急不及待在各大小城市大幅劈價賣樓，力度更遠超以往，據報最低更達六折！單從賣樓消息，顯示形勢險要，資金必須盡快回籠，不少房企亦透露暫停增加土地儲備。



值得留意的是，中國外匯局曾於今年七月底披露，內地的外匯存底中，以美元計價資產的比例已在一四年削減至58%，低於65%的國際平均水平，且與○五年相比大幅下降。由於該數據只顯示○五年至一四年，市場質疑目前比例會否更低，尤其一五年中國股市大跌後，外儲損失一萬億美元。因此，內地債務償還風險可能被低估，目前外儲約3.1萬億美元，能真正應急的恐不多，抵禦風險能力大打折扣。



誠然，若中美貿易戰變成持久戰，內地未來數年可能出現淨出口減少及服務外流，導致反映資金進出的經常帳赤字擴大，即外來美元減少。換言之，縱使內地政府已做足預防走資措施，仍是有機會出現債務違約潮，在市場信心動搖下，總會引發其他資金流出，人們爭相兌現將令人民幣貶值，形成惡性循環，美國企業也會因失去中國市場而受累。



中美當務之急是冷靜會談，謀求共贏方案，否則事情拖得愈久，對世界經濟造成的創傷是無法修補的，實不宜低估玉石俱焚的後果。



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