時富：萬洲下半年業務有轉機

萬洲國際(00288)公布上半年業績，收入及盈利分別按年跌0.4%和16.9%，經營利潤率下降8.9個百分點，表現疲弱。主要因爲中國非洲豬瘟疫情蔓延令生豬和能繁殖母豬存欄量下降，生豬價格按年上漲16.1%致經營利潤率下降。美國方面，因生豬供應增加以及貿易摩擦，生豬價格和肉價的價差收窄，次季新鮮肉業務虧損擴大。



中國非洲豬瘟疫情未見好轉，預計下半年豬價持續上漲，並保持高位至2020年。中美生豬價格差距進一步擴大，下半年兩地差價料可维持2倍以上，扣除62%的关税及運輸費用後進口豬肉仍具吸引力和套利機會。雙匯未來增加美国進口豬肉量變得合理，可同時紓緩中國成本上升及美國供需失衡的壓力。



管理層已採取措施應對成本上漲壓力，包括調整產品結構以提高整體噸價；提前儲備低價凍肉、加強內部管理以降低運營費用、通過提價轉移上漲的成本。以上措施可於下半年逐漸發揮效應，加上同時公司加大從歐洲、南美洲、北美洲的豬肉進口，利潤率有望改善。



美國業務有望受惠中國進口需求激增、墨西哥取消對美國進口豬肉的20%關稅、公司積極拓寬中國以外的出口渠道，下半年出口恢復增長，期待生豬養殖和新鮮肉業務或可扭虧為盈。



儘管經營環境未現明顯好轉迹象，不過公司中美業務能見度提高，而且股價回調後估值和股息率更具吸引力，我們維持萬洲國際的買入評級，目標價下調至8.2元。



時富金融研究部



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