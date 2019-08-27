中信銀行(國際)：減息壓力紓緩　紐元蓄勢回升

上周最新公布的美國聯儲局會議記錄顯示，決策者上月在減息幅度上存在分歧，不過是次減息不應被視為開啟新一輪減息周期。美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會表示，美國經濟狀態良好，將採取適當行動維持美國經濟增。



不過，鮑威爾未有為未來減息步伐提供更多指引。中國在上周五宣布採取反制措施，將對750億美國進口貨品加徵關稅。美國總統特朗普進一步即回應，將對大部分中國入口貨物提高其所加徵的關稅稅率。中美貿易戰進一步加劇，美元指數下跌至97.650。



新西蘭央行在8月初減息50個基點，出乎市場預期，但投資者對央行再度減息的預期一直未有降溫，因此紐元一直偏弱。新西蘭央行行長奧爾在上周五表示，他對當前利率水平感到滿意，降低了之後被迫採取更多措施的可能性。紐元兌美元上周五自3年半低位0.6363回升至0.6395。



雖然中美兩國談判在即，但市場對雙方達成協議的預期已經非常低。市場預計美國聯儲局9月會議減息的可能性為100%，紐元兌美元在近一個多月以來不斷下滑。技術走勢上，紐元仍有下試壓力，但是上周奧爾淡化市場對央行在本月大幅減息後還將很快進一步減息的預期，央行評論支撐紐元低位回升。紐元上方阻力為10天平均線0.6430及100天平均線0.6610水平。



中信銀行(國際)



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