美股收市：道指升269點　蘋果公司上漲近2%

中美貿易談判可望繼續進行，市況略喘定，美國股市周一做好。道指收報25,898點，升269點或1.05%；標指收報2,878點，升31點或1.1%；納指收報7,853點，升101點或1.32%。



大型科技股回穩，蘋果公司全日升1.9%；Facebook、Netflix、亞馬遜齊漲逾1%。對中國業務敞口較大的股份反彈，運動品牌Nike全日升逾2%，為表現最好的道指成分股；寶潔(P&G)則升1.73%。



美國總統特朗普於香港時間周一下午時透露，中國周日(25日)晚上打電話予美國貿易談判代表，指希望重回談判桌。他又稱，美國將開始非常認真地與中國對話，料雙方很快就開始談判，相信兩國有機會達成協議。



他說：「中國昨(25日)晚與我們的貿易代表說『返回談判桌』，所以我們會返回談判桌，我認為他們想做一些事。他們已被傷害得很慘，但他們明白是時候做正確的事，我非常尊重，這對世界來說是非常正面的發展。」



美國財長姆紐欽亦表示，只要中方願意停止不公平貿易，美國政府只需要「一秒」就可以簽署貿易協議。



不過，內地官方媒體及後透露，據目前了解，中美最高談判代表近日沒有通電話。雙方在技術層面是保持聯絡，但並沒有如特朗普所說的如此重大。中方並沒有改變定位，亦不會受制於美國的壓力，惟消息無阻美股早段升勢。



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