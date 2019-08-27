【外媒分析】環球經濟對華依賴超想像　隨時火燒連環船

中美貿易戰再度升溫。美國對中國加徵進口關稅、人民幣跌穿7算、美國將中國列為匯率操縱國，以上種種均令全球投資者憂慮中國經濟或會因此進一步惡化，更有機會出現連鎖效應，日本傳媒的評論更指，今次也許會是史上首次由中國引發全球經濟衰退。



評論指出，中國在全球經濟的影響力，可能遠比表面數據為大，經濟上依賴中國的國家亦遠比最初市場估計為多。



事實上，去年中國GDP佔全球的份額為16%，低於美國的24%而位居全球第二大經濟體；但值得留意的是，若以國際貨幣基金組織(IMF)的數據進行估算，以中國為最大出口目的地的國家和地區，去年達34個，較2007年的13個大增近3倍，幾乎與美國的36個看齊。換言之，中國市場的興衰，已經成為多個國家的經濟關鍵。



現時，全世界約200個國家和地區中，據稱超過三分之一將中國視為「主要客戶」。中國經濟惡化，這些國家和地區亦無可避免受累。



評論以澳洲為例，中國自2009年以來一直是澳洲的最大出口國，佔出口整體的比例超過30%。其中，鐵礦石為最主要向中國出口的產品。不過，隨着中國經濟下行，當地鐵礦石供應已出現嚴重過剩。鐵礦石國際價格一度較7月底暴跌25%，對於依靠鐵礦石出口的澳洲經濟，無疑是一大打擊。8月份至今，澳洲股市下跌6%，澳元亦貶值至10年來的低位，長期利率亦因預期經濟惡化而首次跌破1%。



同樣受到牽連的還有德國，對德國而言，中國是僅次於美國和法國的第三大出口國，而德國近年亦擴大在中國的汽車銷售。



不過，由於經濟下行令中國汽車市場急速冷卻，加上中國正在加快純電動汽車(EV)普及化，德國汽車企業一方面要面對中國經濟下行帶來的負面影響，另一方面又要與中國車企競爭亦加劇。德國4至6月經濟開始出現負增長，投資者信心低落，當地的經濟分析，都將低迷歸咎於中國經濟不景。



澳洲及德國或只是「冰山一角」，世界經濟比想像中更加依賴中國市場，而中美貿易戰的連鎖反應，令中國市場的需求進一下滑，最壞情況將演變成「火燒連環船」，各國經濟逐步陷入萬劫不復之地。當然，挑起全球貿易戰的美國，亦不能獨善其身。

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