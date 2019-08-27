【市前重點睇】道指升269點　日圓回軟

●美匯指數升上98.08，離岸人民幣(CNH)企7.1666，港匯弱見7.8455，圓匯回落至106.1，歐元跌至1.1099，英鎊低見1.2214。金價隔夜觸及1,555美元後回順，最新報1,527美元。油價跌約1%，布油跌穿59美元，紐油失守54美元。道指期貨窄幅上落。



●美國總統特朗普稱中國迫切希望達成貿易協議，關稅給中國造成非常沉重的打擊。他還讚揚中國副總理劉鶴的表態，稱美國願意進行冷靜談判。



-中國外交部發言人耿爽指出，沒有聽說過美方提到的周末通話。極限施壓不會帶來貿易協議。如果美方實施新的加徵關稅措施，中方將採取相應措施捍衛自身利益。



-傳中國已開始採購2020年南美大豆，為中美貿易戰久拖不決做準備。



●特朗普指出，「目前」不考慮對進口自日本的汽車和零部件徵收新關稅。



●特朗普稱，美國「非常接近」與歐盟達成可能的貿易協議，因為歐盟不希望輸美汽車被加徵20%至25%的關稅。



●法國總統馬克龍稱，特朗普和法國政府達成協議，將結束圍繞法國對一些美國科技巨頭課稅所引發的爭議。



●道指收報25,898點，升269點或1.05%；標指收報2,878點，升31點或1.1%；納指收報7,853點，升101點或1.32%。 https://bit.ly/33ZPnn1



-連鎖快餐品牌肯德基公布，與人造肉公司Beyond Meat合作，推出首款人造雞肉，將於美國亞特蘭大的一間肯德基店率先試推。Beyond Meat股價大漲逾5%。



●美國10年期國債孳息率持平，報1.5351厘。



●港股ADR指數收報25,607點，跌72點。



●即月恒生指數夜期收報25,686點，升25點，高水6點，成交43,647張。



●紐約期油收報每桶53.64美元，跌53美仙或1%；布蘭特期油收報每桶58.7美元，跌64美仙或1.1%。



●紐約期金收報每安士1,537.2美元，微跌40美仙。

-「商品大王」羅傑斯變陣，增持黃金。



●法國CAC指數收報5,351點，升24點或0.45%；德國DAX指數收報11,658點，升46點或0.4%。英國股市周一(26日)休市。 https://bit.ly/2PffmDT



●越南有意成為第一個提供5G網絡的東南亞國協國家，並且不使用華為設備。



●小米集團總裁林斌承諾365日內不會出售所持的任何公司股份。



●香港金管局：完成檢討向銀行提供港元流動資金架構。



●香港7月出口貨值按年跌5.7%，連瀉9個月。



●【外媒分析】環球經濟對華依賴超想像，隨時火燒連環船。 https://bit.ly/2HshqC2



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