亞洲股市：日股反彈逾200點　韓澳股穩升

中美有望重返談判桌，美股三大指數全線反彈逾1%。亞洲主要股市跟升，日本日經225指數大漲216點或1%，至20,477點。



板塊方面，金融、通訊服務及原材料股均升逾1%，地產股升0.8%。個股中，鈴木汽車揚升近3%，軟銀及安川電機同升2.5%，日產汽車升0.4%。



Kobe Bussan升0.7%。公司7月同店銷售按年升15.8%。



南韓首爾綜合指數亦升16點或0.8%，報1,932點。三星製藥抽升13%，東洋鋼管漲5%，三星電子升0.2%。



澳洲悉尼普通股指數升15點或0.2%，報6,546點。板塊方面，資訊技術股升1.7%，金融股升0.2%。個股中，Byron Energy飆15%，Wattle Health Australia升5%。



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