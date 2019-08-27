遠大醫藥多種產品被列入2019年版中國醫保目錄

遠大醫藥(00512)公布，集團有多種產品被列入近日由中國國家醫療保障局及人力資源和社會保障部發布的「國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2019年版)」中，多於2017年版本所列入的數目。



特別是集團的核心及主要產品如心腦血管急救用藥如鹽酸替羅非班和辛伐他汀、眼科藥如左氧氟沙星凝膠劑型和馬來酸噻嗎洛爾滴眼液、五官科藥桉檸蒎腸溶軟膠囊(品牌名稱「切諾」)和金嗓系列等領域中的核心產品，仍然被保留在2019版醫保目錄之中。



兒童用藥作為2019版醫保目錄優先考慮的品種之其中一項，而集團的中藥保護品種「小兒咳喘顆粒」獲首次納入。此外，集團於2018年完成收購 55%股本權益的上海旭東海普藥業的「濃氯化鈉注射液」也獲首次納入，將為集團進一步擴充心血管領域的藥品品種起到積極推動作用。



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