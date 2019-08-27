A股快報：大市升1%至2%　滬指重上2900點

A股續揚升，漲幅介乎1%至2%。滬綜指重上2,900點關，最新升51點或1.8%，報2,915點；深成指大漲227點或2.4%，至9,497點；創業板指數升38點或2.4%，報1,639點。



板塊方面，家電股發力，領漲3.2%；金融及釀酒股同升逾2%，飛機製造股升1%，有色金屬股倒升0.6%。



蘇寧易購升2%。公司以現金收購家樂福中國80%股權交易獲得反壟斷審查通過。其他家電股表現突出，TCL集團、美的集團、格力電器及海信家電升幅介乎1%至3%。



醫藥股績現強勢，華北製藥、東北製藥、北大醫藥及龍津藥業等10隻股份升停板。



玲瓏輪胎抽升逾3%。公司與吉利汽車簽訂全面戰略合作協議。



邁瑞醫療漲逾4%，對創業板升幅貢獻最大。



中國太保仍升1%至39.09元人民幣(下同)。野村將其評級由「中性」下調至「減持」，目標價34.78元。





【09:26】A股快報：三大指數穩升 酒股受捧

中美貿易戰似有轉機，另MSCI第二步擴容今日(27日)收市後生效，A股納入因子由10%提升至15%，市場料將迎來被動增量資金；內地股市穩升0.5%至0.6%。



滬綜指高開15點或0.56%，報2,879點；深成指高開62點或0.68%，至9,333點；創業板指數高開11點或0.69%，報1,611點。



板塊方面，釀酒股領升1%，金融及石油股升0.6%至0.7%，飛機製造及船舶製造股齊升0.2%；而有色金屬股則跌0.3%。



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