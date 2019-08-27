【即市分析】貿戰敏感股避得就避

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰發展成為影響港股最大未知數，一眾藍籌股幾乎失去自主動能，只能依據外圍宏觀消息發展而起落，但有部分板塊就一定唔掂得，好似晶片股同手機設備股近期都係當透明最穩陣。



從基本面睇，美國由始至始，都係追住中國高科技產業來打，這從華為及中興事件可見一二，而如今中美貿易談判隨時再啟動，相關板塊自然最敏感又容易「中伏」，所謂君子不立危牆之下，明知有危險，相關板塊自然避得就避。



睇番走勢，晶片股早前動力全失，華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)近期走勢都好一般，尤其是前者幾乎係落樓梯咁一級一級落，暫時都未知個底部何在，現時押注真係唔知有乜好博！



相對地，業績樣衰衰就真係股價幾低幾平都唔好沾手，好似隻瑞聲科技(02018)公布截至6月底止中期盈利按年倒退56.7%至約7.69億元人民幣，整體收入按年跌10%至75.7億元人民幣；毛利率則跌9.2個百分點至27.5%，就咁睇牌面都已經接近全軍盡墨。事實上，全球經濟持續不穩，智能手機和客戶出貨量減少，已大大影響集團收入，尤其是一部手機可以有幾個鏡頭，但就唔會有幾個聲樂系統，故在手機出貨量降的情況下，基本上好難反敗為勝。



當然，如果睇集團現價往績市盈率去到約10倍唔算好貴，但同樣唔算好平，加上同樣係手機設備股的舜宇光學(02382)，無論在基本面同走勢都技勝一籌，不過板塊前景轉差，都隨時強勢股變做弱勢，所以話成個板塊其實已經「好睇唔好食」！

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