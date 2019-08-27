貿戰激化：另覓貨源！傳中國採購2020年南美大豆

中美貿易談判前景撲朔迷離，在雙方加大互徵關稅後，美國總統特朗普一度透露與中國在周末進行過兩次電話通話，中方要求兩國重返談判桌。但中國官媒卻指中美高級代表近幾天都沒有互通電話，同時強調中國沒有改變立場，不會屈服於美國的壓力。



至於中國外交部發言人耿爽亦稱，沒有聽說過美方提到的周末通話一事，並認為極限施壓不會帶來貿易協議。如果美方實施新的加徵關稅措施，中方將採取相應措施捍衛自身利益。



而被外界認定是中國的首席談判代表的國務院副總理劉鶴周一(26日)指出，中方願意以冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。



事實上，特朗普在法國G7峰會後的記者會上被問及他的談判方式。之前他首次將中國國家主席習近平定為「敵人」，一天後態度卻180度轉變，有傳媒就指美國部分盟友認為這會令不少國家的穩定受到衝擊。不過特朗普毫無歉意地說：「不好意思，這是我談判的方式。」



中美貿易戰變數不斷，對農業產生重大影響，尤其是美國的大豆出口，最新有消息指中國大豆買家已開始轉向採購2020年南美大豆，雖然這並非新鮮事，惟消息指中國大豆買家一個多月前才剛開始向南美入貨，上周卻加大對2020年2及3月份出貨量的關注度，分析料提前鎖定採購，表明中國消費者可能正在為中美之間更加曠日持久的貿易糾紛作準備。



不過，有指雖然中國向南美的大豆採購量增加，但目前並無計劃取消已訂購的美國大豆。美國政府數據顯示，中國本種植季採購大約1,400萬噸大豆，目前僅有200多萬噸尚未發貨。



雖然中國向美國加徵的報復性關稅對美國農業帶來沉重打擊，但對地球另一邊的棕櫚油產商而言，卻成為最大的意外收穫。詳情可瀏覽 https://bit.ly/2Huspuy



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