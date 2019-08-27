騰訊大股東Naspers下月分拆資產上市　估值逾7800億

騰訊控股(00700)大股東、南非企業Naspers分拆的子公司Prosus(前稱NewCo)，將於9月初在荷蘭上市，其估值約為1,000億美元(約7,800億港元)。



Prosus將於9月11日在荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市，其估值超越了半導體設備製造商ASML Holding，僅次於荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)及消費品巨頭Unilever bigger。該股同時於南非約翰內斯堡交易所作第二上市。



分拆後，Naspers仍將持有Prosus約73%股份。Prosus的資產包括31%騰訊股權、巴西至德國的網上外賣及分類廣告等的海外互聯網業務。截至6月底，其資產總值約為340億美元。而至6月為止的3個月，Prosus淨收入約14億美元，去年同期為11億美元。



騰訊最新報325.6港元，跌0.12%，成交金額逾9億元。

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