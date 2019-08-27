【地產專題】樓價急回落　將軍澳、元朗屋苑年內升幅化灰

中美貿戰升溫，加上本港經濟轉弱，近日二手樓價加速回落，部分更已「蒸發」今年初後的升幅。將軍澳首都兩房單位，兩周連環劈價共88萬元後，以700萬元成交，樓價一個月跌100萬元，重返去年11月價位。而元朗錦綉花園洋房，成交價亦要跌至今年初才有承接。



將軍澳有新盤推出發售，令區內二手市場「靜上加靜」。香港置業劉浩勤表示，上述首都3座右翼高層B室，實用面積519方呎，本月九日才叫價788萬元，放盤約四日已即減28萬元，近日獲買家洽購，再大幅劈60萬元售出，呎價13,487元。據了解，同面積單位，上月初成交價達800萬元。



同區嘉悅樓價同樣下挫。市場消息透露，該盤2座中低層一房單位，開價680萬元放售，但近日市靜，終降價至600萬元易手，以實用面積372方呎計，呎價約16,129元。樓價同返今年初價，目前屋苑放盤入場費660萬元。



此外，新界洋房樓價亦跌至今年初水平。美聯鄔銘洛稱，錦綉花園業主心急出貨，叫價不及之前進取。當中D段3街單號屋，實用面積848方呎，開價1,000萬元，獲洽購，即減至953萬元沽，呎價11,238元。據了解，同戶型洋房本月曾售1,138萬元，是次售價低約16.3%。



部分上車盤成交價跌穿心理關口，北區細價屋苑再現五球以下。世紀21奇豐黎樹森指出，粉嶺中心E座中低層5室，實用面積368方呎，僅售497.5萬元，呎價13,519元。做價屬項目今年二月後新低，屬年初價位。



個別地區細價私樓更現「三字頭」。美聯黃家樂指出，馬鞍山薈朗一個1座低層A01室，實用面積229方呎，開放式間隔，開價420萬元，放盤約五個月。有同時失落於新居屋及新盤的向隅客，洽購上址，獲減價至398萬元購入上車，成交價屬今年最低，呎價17,380元。



他又稱，馬鞍山二手私樓市場自今年第一季後，一直未聞低於400萬元，可做足九成樓按的成交。對上一宗要追溯至今年三月，同類單位以399萬元登記售出。目前該盤另一個B座單位，以400萬元連租約放售，做價有機會再低於四球。



近期二手市只錄低市價成交，資深投資者伍冠流認為，樓市下行趨勢看來已成定局，但暫時很難斷定會跌回那個水平，但現時弱勢才剛開始，而且看不見有解決方案。但市場自用需求仍在，估計短期內跌幅不會超過雙位數。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。