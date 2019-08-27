港股格局：陳炳強料守得住25000點大關

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，中美貿易談判屬近期影響港股走勢的最大因素，雖然中長線中美雙方仍難以完全消除貿易摩擦及敵意，惟短線而言，雙方為顧經濟增長及爭取較多時間作更好的準備，不排除會繼續拉鋸，或達成部分共識，認為恒指在25,000點水平應可守得住，上方阻力位是26,500點水平，建議投資者目前以短線部署為主。



A股方面，陳認為近期A股表現優於恒指，主要是受到國策支持等因素帶動，但由於市場始終關注人民幣會否持續走軟，以及資金流走等因素，故不認同A股現階段投資價值高於恒指的說法。他續稱，市場目前正憧憬中央會否出手推動內地經濟以及資本市場向上，若上證失守2,800點，投資者可作投資性吸納，但反彈至2,900點水平則需離場，A股ETF亦需作同樣的部署。



至於長城汽車(02333)中期盈按年大跌近6成，陳認為內地汽車業經營環境持續不景氣，銷售更出現放緩甚至倒退的情況，故汽車股現階段呈捱打的狀態。以長汽為例，持貨投資者現階段應「搵位賣，非搵位買」。



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