【即市分析】中海外連獲大行唱好　值博率高？

東方產經專欄作者錢修：中美貿易戰惡化，恒指本周初跌穿26,000點向下尋底，加上香港內憂外患，本地相關股份應盡量避免。而近日連獲大行唱好的中國海外發展(00688)，主打內地房地產市場，又買唔買得過呢？



內地近年多次重申「房子是用來住的、不是用來炒」，又提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，就連近日LPR新機制也強調不會令房貸利率下降，反映未來以穩定樓價為主，政策上可說是不好不壞。中海外早前公布中期賺249.41億港元，按年升7.41%，派中期息45仙。其現價市帳率僅0.94倍，相比華潤置地(01109)及萬科企業(02202)分別為1.4倍及1.72倍，估值明顯較低，且逐年派息都有增加，值得投資者關注。



大行高盛對其前景相當樂觀，為反映較高的淨利潤率及未來數年新增項目的預售增加，維持今年每股基本盈利不變，未來兩年則分別上調1%及4%，提升目標價至36.9元，維持「買入」評級，以現價24.45元水平計算，潛在升幅約5成。另里昂亦重申中海外「買入」評級，將其列為內房股首選。



睇番技術走勢，中海外自4月初創1年高位31.3元後，股價持績向下，近日於24元水平見支持，有意入貨者可於該水平小注買入，上望6月時的密集區27元水平，向下則以22.3元止蝕。

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