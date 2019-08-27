【瑞銀推介】中美貿易戰時晴時雨　兩手準備恒指窩輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中國上周五(23日)晚宣布對750億美元的美國商品徵收關稅，而美國總統特朗普隨即宣布將5,500億美元中國商品的關稅上調5%，並指中國多年來侵犯版權令美國商界蒙受損失，更呼籲美國企業撤出中國。



當晚美股應聲急挫，跌超過600點，而周一(26日)港股亦低開800點，一度跌超過900點，暫時仍受制10天和20天線。重磅股可謂全線受壓，騰訊控股周一股價下試320港元，最多跌近4%，平保曾跌穿89元，友邦保險急跌近5%，10天線得而復失，而滙豐控股股價則曾下試55.3元。



因為中美貿易戰升溫，本月大市已累計跌約8%，同期平保表現較佳，只跌3%左右。不過，似乎投資者對市仍充滿信心，根據瑞銀於周一的即市資金流紀錄，資金較多流入收回價約25,000點的牛證。午後報道指特朗普表示中國政府已致電他的團隊，重啟貿易談判可期，消息一出恒指跌幅大為收窄，指數低位反彈近400點，收市跌不足500點，部分牛證投資者即日已獲利，仍有不少投資者持牛證過夜。



由於市況波動，投資者在揀選牛熊證宜留意收回價較穩健的選擇，或可轉為留意認股證作部署。如投資者看好恒指，可留意認購證(22042)，行使價26,600點，2019年12月到期，有效槓桿約14倍。如投資者看淡恒指，可留意認沽證(22181)，行使價25,400點，2019年12月到期，有效槓桿約9.2倍。



另外根據瑞銀於周一的即市資金流紀錄，資金流入騰訊認購證，反映投資者或看好該股短線的走勢。如投資者看好騰訊，可留意認購證(20198)，行使價350.2元，2019年11月到期，有效槓桿約11倍。相反，如投資者看淡騰訊，可留意認沽證(23438)，行使價314.8元，2019年11月到期，有效槓桿約8.7倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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