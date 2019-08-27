維信金科轉型策略奏效

中國消費金融行業最前沿的領先獨立企業維信金科(02003)上周公布中期業績，期內業績不僅扭虧為盈，經調整淨利潤亦倍增，整體營運和獲客方面的能力更得到提升。公司今年初成功轉型至純線上消費金融平台，僅半年時間便顯示公司的轉型策略取得成效。



公司於今年1月份出售杭州維仕金融服務，脫離了線上至線下業務，意味着成功蛻變成純線上金融服務平台。



●貸款撮合服務費飆9倍

集團將利用信用評估流程，把握愈來愈適應線上生活模式及願意就消費借貸年輕人群的需求，相信能繼續滿足大致上相同的借款人，提供更高效及便捷的消費信貸服務。集團未來亦將集中於純線上產品，為借款人、資金合作方及業務合作方提供更佳服務。



在上半年的各類業務中，貸款撮合服務費的表現十分亮麗，收入錄得5.73億元人民幣，按年大幅增加9倍。其中，透過信用增級貸款撮合增長2.3倍至77.57億元人民幣，透過純貸款撮合增長16.8倍至13.73億元人民幣。



●移動智慧風控具優勢

公司的移動智慧風控是核心競爭優勢之一，上半年提供更高效、更優質的產品、風控、流程、模式設計，服務184.7萬人次，同比增長72.3%，新增信貸金額144.03億元人民幣，同比增長49.6%。



信用增級貸款新增信貸規模同比增長2.3倍至77.57億元人民幣，在維信金科四大融資模式中首次佔比超過信託貸款至53.9%。



同時，公司與不同的持牌機構建立夥伴關係，帶來穩定的融資管道，並以這種合作模式實施受業內推崇的純技術、服務輸出的輕資產模式，因此毋須承擔任何信貸風險。



●合作金融機構共45家

公司上半年新增合作的持牌金融機構共有15家，加上30家原本已有合作關係的，目前已與45家金融機構建立了不同程度的合作關係。



在場景方面，公司與成都國資企業成都金融夢工廠投資管理有限公司合作。雙方共同設立了維信金科交子數位科技有限公司，將會共同構建新的金融技術生態系統，促進成都作為西部金融中心的快速優質發展。

