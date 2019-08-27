【瑞通推介】有資金留意恒指牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普表示，中方致電要求重返談判桌，道指隔晚回升269點或1%，收報25,898點。



中美互相加徵關稅，離岸人民幣跌至歷史新低，拖累恒指周一(26日)曾瀉逾900點，低見25,249點，尾市跌幅收窄，收報25,680點，跌499點或1.9%。恒指周二(27日)早段稍作反彈，重上25,700點水平，惟其後由升轉跌。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾6,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.1億元，反映投資者預期大市急挫後將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。



友邦保險是周一其中一隻拖低大市的重磅藍籌，即市曾挫4.7%見74.05元，其後跌幅收窄至不足3%收市，報75.5元，但連失10天和20天線。股份周二早段繼續向下，曾跌逾1%，觀察早前底位約72.5元之支持力，此亦是現時250天線所在之處。周一有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近210萬元淨流出。



美團點評上季度首次實現盈利，獲多間券商唱好，股價周一在大成交下逆市抽升近9%，盤中高位升抵77元創上市新高，14日RSI進入超買水平。該股周二早段於高位偏軟整固，暫於75.5元附近水平徘徊，技術走勢繼續向好。該股下月20日上市1周年，亦是控股股東股份禁售期屆滿之時，或為股價後市帶來影響。周一有近640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有100萬元淨流入。



內地新修訂的《中華人民共和國藥品管理法》獲表決通過，將於12月1日起實施。據報新法對臨床急需的短缺藥、防治重大傳染病和罕見病等疾病的新藥、兒童用藥開設綠色通道，優先審評審批。醫藥股周一逆市企穩，石藥集團周一低見14.8元大幅反彈，收市倒升0.8%報15.82元，連升8個交易日，累計升幅超過32%。周一有8萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有15萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿14.6倍。貼價、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿7.5倍。



美團輕微價外、中短期購證(20429)，行使價80元，2020年2月到期，實際槓桿4.6倍。



石藥輕微價外、短期購證(14809)，行使價17.28元，2019年11月到期，實際槓桿6.6倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(18962)，行使價15.4元，2020年1月到期，實際槓桿10.2倍。輕微價外、中短期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿9.1倍。



中移輕微價外、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿14.2倍。



建行輕微價外、中短期購證(21933)，行使價6.38元，2020年2月到期，實際槓桿11.2倍。



工行輕微價外、中短期購證(21927)，行使價5.38元，2020年2月到期，實際槓桿10.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53889)，收回價25,010點，槓桿比率37.7倍。熊證(53112)，收回價26,380點，槓桿比率26.2倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率12.9倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率9倍。



美團牛證(54039)，收回價63.1元，槓桿比率4.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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