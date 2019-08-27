【午市重點睇】日圓呈強　油價反彈

●亞洲市，美匯指數略為回軟至97.9；在岸、離岸人民幣在7.1水平；圓匯彈上105.7；歐元兌美元報1.110；英鎊報1.2232。港匯弱見7.8458後回揚。金價反覆企1,528美元，布油回升至59.07美元，紐油報54.01美元。道指期貨跌16點。



●港股窄幅上落，恒生指數半日升26點或0.1%，報25,707點。https://bit.ly/342qaIP

-騰訊大股東Naspers下月分拆資產上市，估值逾7,800億。

-小米總裁承諾一年內不出售公司股份。

-建行獲准在馬來西亞開展虛擬銀行業務。

-異動股：斥1.7億元回購，碧桂園彈5%領漲藍籌。

-異動股：績後獲多間大行祝福，安踏飆7%再創新高。

-港股格局：陳炳強料守得住25000點大關。



●【即市分析】

-貿戰敏感股避得就避。https://bit.ly/2KYgpnx

-中海外連獲大行唱好，值博率高？https://bit.ly/2U79Wt7



●A股快報：大市升1%至2%，滬指重上2,900點。https://bit.ly/2PpSjX4



●亞洲股市：日股中段漲逾200點。https://bit.ly/2NwaveK



●公司業績：

-中油燃氣半年少賺6%，不派中期息。

-復星醫藥半年賺15億人幣，不派中期息。

-雷士照明半年多賺3倍，不派息。



●港元拆息︰1個月降至1.93厘，結束兩連升。



●人民幣兌每美元中間價為7.081，下調240點子，創2008年3月中以來逾11年新低。



●人行逆回購800億元人民幣，淨投放300億元人民幣。



●內地7月工企利潤回升2.6%。



●惠譽：中國經濟放緩，料內銀需大量集資。



●貿戰激化：大行感悲觀！標普料短期解決無望，美銀憂再升級。



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其他精彩新聞：【地產專題】樓價急回落 將軍澳、元朗屋苑年內升幅化灰

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