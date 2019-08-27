德國智庫：香港若失金融中心地位　兩城市將得益

香港反修訂《逃犯條例》示威衝擊已持續兩個月，令社會動盪不安，德國智庫墨卡托中國研究中心(MERICS)更認為香港已受到無可彌補的傷害，直言「香港作為全球金融中心的高峰已過」。



外媒報道，MERICS經濟部門主管曾林(Max Zenglein)近期曾到訪香港，認為香港經濟面臨前所未有的危機，旅客人數更跌至2003年沙士爆發時的水平，旅遊及零售業都受到影響。而大量武警於中港邊界集結帶來更大的恐懼。



政府修訂《逃犯條例》引發的風暴吞噬國泰航空(00293)，曾林稱國泰禁止員工參加示威並撤換行政總裁，對外商而言是一大警號，原本在港的外商突然驚覺中國的影響力，「將來誰都可能被迫解僱員工或政治表態」。



曾林續稱，假設局勢持續惡化及香港金融中心地位不保，恐怕中國亦會受到相當大的傷害，而香港將失去原本司法獨立和言論自由的優勢，外商恐將亞洲總部搬到新加坡或東京等地。事實上，很多中國富豪或國企都高度依賴香港的國際資本市場，即使推動「一帶一路」亦需要香港，但有消息指出，中國富豪已開始將資金轉移到新加坡或倫敦。



不過，對於中國打算另起爐灶，擬打造深圳取代香港，曾林認為機會不大，因中國缺乏獨立的司法，資本亦難以自由進出，反觀新加坡或東京比較可能從香港的衰落中得利。



此前，大行紛紛唱淡香港經濟前景，除了外媒警告香港藍籌企業(恒指成分股)盈利跌幅料僅次於2008年金融海嘯外(可瀏覽 https://bit.ly/32g7qE3 )，哈佛教授及聯儲官員警告如香港動盪持續，攬炒的不只是本土或大中華地區，而是全球！(可瀏覽 https://bit.ly/2zpqqTU )



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：

https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

