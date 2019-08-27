【高盛推介】資金積極流入騰訊好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(26日)低見320.6港元的近3個月低位，周二(27日)早段股價表現反覆。



周一騰訊下跌吸引資金積極流入相關產品，有約2,400萬元流入其認購證，是當日最多資金流入的相關資產。同時北水亦積極買入該股，周一有約6.3億元透過港股通淨買入騰訊，是連續第二日淨買入金額的第二位。



投資者如計劃部署騰訊認購證，可留意中年期低街貨購證(19878)，行使價350.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿11.9倍，中年期、低街貨。



高槓桿之選可留意購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿12.3倍，行使價325至360元間、兩個月期以上產品中槓桿最高



熱門條款則可留意購證(19091)，行使價370.2元，2019年12月24日到期，實際槓桿11.5倍，熱門條款。



牛熊證方面，看好騰訊可留意低面值高槓桿的牛證(51074)，收回價310.18元，行使價307.68元，換股比率500，槓桿比率15.9倍，低面值、高槓桿。



收回價稍遠的可留意牛證(63778)，收回價308.18元，行使價305.68元，換股比率100，槓桿比率13.9倍，收回價稍遠。



看淡則可留意騰訊熊證(53391)，收回價340.18元，行使價342.68元，換股比率100，槓桿比率18.9倍，相近收回價產品中槓桿最高。



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