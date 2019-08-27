禹洲地產：全年銷售料可達標　研加強人民幣對沖

禹洲地產(01628)截至今年6月底止上半年合約銷售額錄得284.73億元人民幣(下同)，達全年目標670億元近42.5%，維持明年逾千億元銷售目標。



對於林龍安數月前曾表示「半年業績會上將調升銷售目標」，副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡指出，現時行業環境從嚴，公司選擇留有餘地，但保守估計完成目標難度不大。



他續指，預計下半年可供銷售貨值尚有800億元，上半年銷售率為65%，保守估算下半年去貨50%，足以完成全年目標。此外，目前禹洲總土儲達1,918萬平方米，貨值達3,400億元，他認為可支撐銷售1,000億元目標，強調不會因要衝千億而在下半年不斷拿地，淨負債比率冀維持70至75%水平。



期內，禹洲美元及港元等境外債佔比超過48%，他解釋，過去大半年境內融資環境緊張，相較之下境外寬鬆，融資成本也較去年底下跌較多，平衡成本下期內稍微增加外幣借款，未來目標境內債務佔比為60%。



問及人民幣兌美元匯價波動，他透露公司已有做人民幣對沖，認為目前匯率只在區間波動，人民幣至今貶值約5個點子，屬可接受水平，未來波動更大時會考慮做更多對沖。



上半年公司毛利率為27%，與去年同期相比下降4.53個百分點，林龍安指出，今年行業毛利率已降至25%，主要由於近年土地價格上升，加上一、二線城市限價限購限售等政策嚴謹，因此現時買地時都會謹慎計算盈利空間，估計未來毛利率會比同行表現好，維持在25至30%之間。

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