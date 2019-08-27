美股「雷曼式暴跌」將重臨？野村：最快本周發生

外媒報道，本月曾預測美股於8月中打後會出現拋售潮的日本野村宏觀及量化策略員Masanari Takada重申，市場情緒並未改善，再度警告美股可能會發生「雷曼式暴跌」，並稱可能會在本周發生。



Takada分析包含對沖基金及其他參與者的資金流動顯示，市場情緒接近目前周期的最低水平，而本周為美國勞動節假期(9月5日)的前一周，加上8月底的成交普遍較淡靜，故此市場波動可能會被放大。他指出，美股正面對今年最大的考驗，市場情緒低迷，將會讓投資者出現恐慌性拋售，同時跟隨趨勢的技術投資者亦將作系統性拋售。



2008年雷曼兄弟倒閉，道指當年下跌超過33%，觸發了金融危機兼引發大衰退；翌年3月道指更跌至6,443點，較高位下跌約55%。他指出，過去兩星期，市場表現和2008年「驚人的相似」。當中，部分投資者已經加速削減好倉，這可能會加劇未來的拋售。



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