愛康醫療：已設小組研究高價值醫用耗材改革方案

中國國務院早前公布高價值醫用耗材改革方案，中國骨關節生產商愛康醫療(01789)董事會主席、行政總裁及執行董事李志疆在業績會上表示，公司已成立小組，專門研究有關政策，並根據不同的政策制訂相應的銷售策略。



公司秘書韓鈺補充，有關方案將透過統一編碼、集中採購等措施，規範產品的價格及質量，有利行業健康發展。



執行董事兼財務總監趙曉紅提到，進口的置入式醫療用品價格較中國製的高昂，其銷售額佔去年整體置入式醫療用品的約七成，銷量則佔55%。隨政策限制，預料過高的價格出現調整。



她以膝關節置換植入物為例，進口產品和中國製造產品的市場比例分別為6成及4成，而進口的置入式醫療用品價格較中國製的高昂，受降價帶動，中國製產品將有較大的發展空間，日後或能扭轉進口品牌與中國品牌的市場比例。



產能方面，趙氏指，位於常州的廠房正處於試生產階段，料今年第四季產能達5萬套。



另外，李志疆坦言，3D打印技術應用在醫療行業上，仍屬於初期階段，但已在國際上取得認同，認為3D打印技術潛在發展空間大，公司亦積極研發有關產品及技術解決方案。現時有3個相關產品在市場上銷售。



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