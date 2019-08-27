【高盛推介】友邦中移落後　低吸認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動及友邦保險周二(27日)走勢較恒指落後，跌幅均高於大市。



友邦上周五(23日)公布中期業績，股東應佔純利38.64億美元，按年增長約1.3倍。有券商發表報告指其業績穩健，但預料下半年香港業務受壓。



觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計，友邦認購證有約1,200萬港元流入，是同期第三大資金流入的相關資產，中移認購證同期則有約300萬元流走。



投資者如計劃趁低部署友邦認購證，可留意高槓桿購證(21066)，行使價86.91元，2019年11月22日到期，實際槓桿14.3倍，行使價86至93元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



較貼價的選擇則可留意友邦購證(22254)，行使價82.87元，2019年11月12日到期，實際槓桿14.2倍，貼價、高槓桿。



投資者如看好中移，輕微價外證可留意購證(21620)，行使價69.93元，2019年12月3日到期，實際槓桿14.2倍，行使價70元以下產品中槓桿最高。



槓桿較高可留意稍稍價外的中移購證(19804)，行使價72.88元，2019年12月11日到期，實際槓桿15.0倍，價外、高槓桿。



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