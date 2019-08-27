修例風波：南韓警告若持續　將衝擊對港出口

外國傳媒報道，南韓貿易協會國際貿易研究院發表報告指，香港持續超過兩個月的社會動盪，將衝擊南韓對香港的出口，尤其是取道香港對中國內地的轉口貿易。



報告稱，2018年南韓首三大出口目的地為中國內地、美國，以及越南，香港則位列第4位。當中，南韓對港出口總值中，半導體佔比高達73%，其中半導體記憶體(主要用於生產智能手機等智能產品)為63.3%，電腦、化妝品分別佔3.4%及2.9%。



於2018年，南韓出口至香港的產品94%屬轉口，主要轉口至內地。不過，香港與內地的矛盾加劇，將無可避免影響到轉口，尤其是半導體。



報告指出，去年香港轉口總值中，南韓佔比6.4%，僅次於內地和台灣，依賴香港轉口的程度高於日本等地。不過，若出口到中國內地的產品要改道上海或深圳，將難以享受經香港轉口帶來的優勢，包括便於籌措資金、免關稅，以及低公司稅等。



不過，報告預測，短期內轉口遇阻或發生極端事態的可能性不大，主要原因是該此事件一旦出現，將讓內地政府帶來政治負擔，使大規模外資撤離。

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