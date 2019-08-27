新高教：新學年招生人數按年增50%　正物色併購項目

新高教集團(02001)上半年毛利率按年減少2.6個百分點，主要受新入帳的學校毛利率較原有學校低。集團創始人、董事會主席兼執行董事李孝軒在業績會上稱，跌幅在可控範圍，將發揮資源分享和協同效應，逐步提升新投資學校的管理效率及質素，逐步拉近差距。



首席執行官兼執行董事趙帥表示，正在長三角、珠三角等地物色併購項目，主要考慮毛入學率低、學生資源多等因素。



學費方面，他表示，集團平均每學年學費上調5%至8%，強調集團有較高的議價能力，未來將續以內生增長及提升學費雙向發展。他透露，新學年招生人數已按年增長50%。



中國政府透過多項政策規範教育行業。李孝軒認為，整體而言，當局支持教育發展方向不變，但同行中部分競爭力弱的對手或遭淘汰，能力較強的企業亦得到拓展機會，對集團有利好作用。



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