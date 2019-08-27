【專家點評】龔成：試談供股的財技與策略(下)

小股東面對供股時，經常處於一個兩難局面，即供又死唔供又死，上次講述了當中的應對策略，令散戶在弱勢面中，如何做得最理想。主要考量點是供股的目的，目的要是背後的，若該公司的「業務」根本是玩財技來賺小股東的錢，那當然要避之則吉。



--新世界供股的背後--

2014年新世界發展(00017)進行供股，新世界是藍籌股，質素應該不太差，在香港業務廣泛，與一些只靠財技而沒有實質業務的股票不同，若你是當時的小股東，應如何決擇呢？



其實，在2011年年尾，新世界曾進行過供股，當時是每2股供1股，而供股價為5.68元，不足三年，新世界又供股，今次是3供1，供股價為6.2元。2011年當時新世界的股價為8元，到今天他的股價約10元，股價增長不多。



--從多方面分析--

再看多一些資料去公析。同系另一間上市公司周大福(01929)，早前上市招股價為15元，招股時有大批名人明星去認購，做宣傳，吸引不少散戶參與認購，可惜到今天，股價跌至一半以下，令人失望的股價，可見當時上市在包裝宣傳方面做了不少工夫，吸引了大批散戶去認購。



由此可見，鄭氏家族在玩財技方面，可說是高手級的，由於這些公司都叫大型上市公司，怎樣也要考慮形象方面，所以，所有的財技都不會太絕，所以他們會以較長及較不覺的手法去做。



新世界在業務上無問題，但在財技上的手法，則有少少保留，首先三年內供完又供，我已經不太喜歡這類公司，久不久又要我夾錢，我真的不知你下次再問我要錢是幾時。



當散戶考慮供與不供時，要當成一筆新資金是否投資在這股。新世界當中的業務及發展前景，可說是不過不失，我不是說他差，只是若我是現有股東，就不會再投入新資金，寧可將該筆新資金投資另一些更高回報的投資項目，可能有更好的結果，散戶在考慮供與不供時，這就是考量的重點。



財經作者 龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)



編按：關於「供股的財技與策略」有上集稿件，請見http://bit.ly/2ZruGx1

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