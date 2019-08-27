樓價UPDATES：天宇海三房戶割價180萬元易主

馬鞍山二手市連錄減價買賣，天宇海套三房單位，兩個月劈價180萬元，售1,020萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島7座中層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，獲同區租客以19,500元承租，實用呎租約42.7元，業主於2017年6月以700萬元購入，租金回報約3.3厘。



●筲箕灣形薈1A座中層C室，實用面積459方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以24,000元承租，實用呎租約52.3元，業主於2016年8月以932.8萬元購入，按買入價計，租金回報約3.1厘。



●西營盤星鑽低層G室，實用面積390方呎，一房間隔，附有露台，叫價1,100萬元，最終大幅減價122萬元以978萬元易手，實用呎價25,077元，對上低層G室曾以988萬元沽出，是次屬市價成交，原業主於2015年以800萬元買入，持貨4年，帳面獲利178萬元，升值22%。



●西區寶雅山中層A室，實用面積約715方呎，三房一套連士多房間隔，望山景，以1,830萬元易手，實用呎價約25,594元，原業主於2010年2月斥資929.3萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約900.7萬元，升值約97%。



●鴨脷洲海怡半島15座低層A室，實用面積623方呎，套三房間隔，望街景，叫價998萬元，減價98萬元以900萬元易手，實用呎價14,446元，對上同類15座低層C室於今年5月以1,048萬元沽出，是次成交價較早前低14%。



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九龍區



●將軍澳嘉悅2座中低層C室，實用面積約372方呎，一房間隔，外望樓景，於今年1月放售，原叫價680萬元，至近日終獲買家議價承接，減價80萬元或約11.8%，以600萬元易手，實用呎價約16,129元。



●牛頭角淘大花園F座高層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望山景，以600萬元沽出，實用呎價約16,000元，原業主於2014年7月，以約398萬元購入，轉手帳面獲利約202萬元，升值約51%。



●西南九龍匯璽II第3A座高層C室，實用面積534方呎，套兩房間隔，望樓景，獲內地客承租，每月租金約26,600元，實用呎租約49.8元，業主於2017年9月斥資約1,571.2萬元購入，租金回報率約2厘。



●奧運站柏景灣8月至今暫錄3宗租務成交，平均實用呎租徘徊50元水平。屋苑7座高層H室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，望市景，議價後以22,000元租出，實用呎租49元，業主於2004年6月以282萬元元買入，租金回報率約9.4厘。



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新界區



●馬鞍山天宇海2B座低層C室，實用面積約741方呎，套三房連儲物室間隔，原叫價1,200萬元，放盤約兩個月，獲買家議價以1,020萬元承接，減價180萬元或約15%，實用呎價約13,765元。



●馬鞍山嵐岸1座低層A室，套三房間隔，原開價約1,080萬元，議價後以1,070萬元易手，實用呎價11,020元，原業主於2013年以735萬元購入，持貨6年，帳面獲利約335萬元，升值約45.6%。



●馬鞍山迎海8座高層G室，實用面積約553方呎，兩房連儲物房間隔，望海景，今年2月中旬起放售，原開價950萬元，減價80萬元或約8.4%，以870萬元獲買家承接，實用呎價約15,732元。屋苑本月暫錄6宗二手成交，平均實用呎價約16,383元。



●大圍薈蕎2翼中層B7室，實用面積389方呎，一房連儲物房間隔，以16,000元租出，實用呎租41.1元，租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入作自住，業主於2018年以778萬元購入，租金回報約2.5厘。



●屯門居屋富健花園1座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，議價後，最終以428萬元成交，實用呎價8,843元，買家為新一期居屋的向隅客，攪珠結果公布後，迅速轉至居屋二手市場覓盤上車。



●天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷本月共錄約17宗租務成交，平均實用呎租約25元，其中栢慧豪園6座高層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，以13,000元租出，實用呎租約26.1元。



●元朗YOHO MIDTOWN第6座高層A室，實用面積399方呎，一房間隔，原叫價675萬元，減至650萬元成交，實用呎價16,291元，回到今年初價位，原業主持貨4年多，帳面獲利約143.2萬元，升值約28%，屋苑一房單位今年高價成交紀錄為5月錄得的3座高層A室，成交價706萬元，現在成交價回落約8%。



●東涌區本月暫錄約21宗買賣，其中映灣園5座低層E室，實用面積518方呎，兩房間隔，原叫價640萬元，減價30萬元至610萬元沽出，實用呎價11,776元，買家為首次置業，於各區睇樓一段時間，因原業主願議價，即時落實入市作自用。



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