貿戰激化：受惠國除咗越南　原來仲有佢...

外國傳媒報道，越南一直被視為是中美貿易戰最大受益者，惟美國─東協商會主席兼行政總裁Alexander Feldman指出，由於越南勞動力市場變得緊縮，各國企業已將泰國視為生產轉移地，並稱投資泰國是長期趨勢之一。



他透露，越南的勞力供應恐因供應鏈快速轉移而飽和，各國企業正尋求將製造業轉移到其他亞洲國家，包括泰國，並稱已有三家名牌公司將人手從中國轉到當地，同時預測未來轉到泰國的企業將達數千萬、甚至數億以上。



事實上，例如美國名牌哈利電單車(Harley Davidson)在中美貿易戰前，已將生產轉到泰國，其決定取得回報，因該公司宣布，在馬來西亞的電單車銷量增長1.81倍，其供應正正來自泰國工廠。



不過，Feldman亦指，雖然東南亞國家目前受惠中美貿易戰，但與美國之間的貿易逆差大增，也可能構成威脅，例如美國會否貿易戰矛頭轉向越南？該國官員也有此憂慮。



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