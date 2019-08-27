貿戰激化：亞馬遜森林大火與大豆有關？

外國傳媒報道，被視為「地球之肺」的南美洲亞馬遜雨林大火，引起全球關注，從衛星畫面看到，今年以來起火案例高達7.2萬處左右，原因之一可能是美國總統特朗普發動貿易戰，助長了亞馬遜大火。表面上，兩者看來毫無關係，但實際上可能比想像中更密切！



鑑於中美貿易戰，中國為了對美國關稅進行報復，凍結每年購買3,000萬至4,000萬噸美國大豆，轉而向巴西採購。數據顯示，截至今年4月，一年內中國自巴西進口大豆7,100萬噸，約為2014年中國從全球進口的大豆數量。



隨着需求增加，導致大量農業投資湧入巴西，將原本用來畜牧的土地轉為耕地。耕地擴張原本不會觸及亞馬遜雨林，但問題是巴西土地有限，過去10年，可耕地的擴充以乎都是以「焚林」為代價。



事實上，巴西總統博爾索納羅也稱，大火的原因是由於旱季與焚林開墾等。因此，報道指出，中美貿易戰使中國停止向美國購買大豆，轉而倚賴巴西，恐怕是「犧牲」亞馬遜雨林的主因。

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