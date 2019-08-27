滙豐：MSCI提高A股納入因子　料引逾200億美元流入

國際指數公司MSCI明晟的新興市場指數A股的納入因子由10%提升至15%，涉及逾200隻中國大型公司A股。滙豐環球投資管理中國及香港股票部主管陳淑敏表示，將有助中國開放市場，吸引更多海外投資，在8月和11月，納入因子將逐步提高至20%，預料可吸引逾200億美元的資金流入。



她指，雖然權重增幅溫和，但可繼續鼓勵境外投資者增加對A股的投資；外資持股比例增加，有助改善市場的基礎建設，且將鼓勵內地上市公司在資訊披露、透明度和管治標準方面與國際標準看齊。



該行認為，與增長預測相似，最近幾季中國企業的盈利預期有所下調，但在岸和離岸股票的估值卻不高。看好必需消費品及非必需消費品行業。當前家庭收入增加，對優質產品的追求日見明顯，支持個別穩健消費股提高邊際利潤的能力。增值稅削減措施及近期通脹率上升亦支持必須消費品行業的表現。



滙豐亦看好教育和醫療保健的表現，因受宏觀因素的影響相對較少。隨着對私人和公共醫療服務的需求持續增長，特別青睞具有強健研發能力及創新藥物能力的醫療保健品牌。



陳淑敏稱，雖然MSCI至今尚未公布全面納入A股的確切時間表，但參考早前的案例需耗時約6、7年，預期這個過程需時數年。而調整結算周期、容許買賣對沖產品和衍生工具等漸進式改革，或會有助大幅縮短所需時間。境外投資者未來數年仍需使用現行的跨境渠道，但是中國在開放股市方面已多番邁出重大步伐，預期未來這個發展方向不會改變。



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