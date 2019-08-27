【市後重點睇】人民幣兌每美元穩守7.1　道期跌119點

美匯指數略為回軟至97.87；在岸、離岸人民幣在7.1水平；圓匯彈升，高見105.59，每百日圓兌港元高見7.42；港匯守7.844水平，歐元、英鎊抽高，分別在1.111及1.224。金價反覆企1,532美元，布油現於58.9美元，紐油報53.95美元。道指期貨跌119點。



●市後關注點

-21:00 美國6月標普Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國8月消費信心指數



●港股窄幅上落，恒生指數全日跌16點或0.06%，報25,664點，安踏飆5.39%。ttps://bit.ly/342qaIP

-異動板塊：教育股全線受捧，新高教飆一成。

-新高教：新學年招生人數按年增50%，正物色併購項目。

-愛康醫療：已設小組研究高價值醫用耗材改革方案。

-禹洲地產：全年銷售料可達標，研加強人民幣對沖。



●A股快報：三大指數升逾1%，外資淨買入創去年底新高。https://bit.ly/2PpSjX4



●亞洲股市：日股反彈近1%，通訊服務股做好。https://bit.ly/2NwaveK



●歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數跌0.33%，報7,071點；德國DAX指數跌0.3%，報11,620點；法國CAC指數升0.4%，報5,326點。



●【股匯攻略】騰訊港交所上升乏力。https://bit.ly/2Ztb7s4



●【即市分析】

-李偉傑：雅生活服務吼得過。https://bit.ly/2Huos9j

-龔成：試談供股的財技與策略(下)。https://bit.ly/2U5ltt0

-【大行報告】美銀美林上調長汽目標價至3.9元。https://bit.ly/2PhscRR



●貿戰激化：

-港府會見主要商會後，下午4時半見傳媒。

-亞馬遜森林大火與大豆有關？

-受惠國除咗越南，原來仲有佢...



●修例風波：南韓警告若持續，將衝擊對港出口。



●德國智庫：香港若失金融中心地位，兩城市將得益。



●美股「雷曼式暴跌」將重臨？野村：最快本周發生。



●美銀美林：料人民幣兌每美元明年底殘見7.6。



●AXA安盛：內地來港買保險人數必然下跌。



●金融戰蔓延！美議員籲政府退休基金撤回投資中國公司決定。



●古洞地盤發展密度擬削11%，維持興建19座洋房。

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