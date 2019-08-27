備戰「海嘯級」冧市？美企大股東掟股12年最狠

外國傳媒報道，根據追蹤股市流動性的TrimTabs Investment Research數據顯示，今年8月企業大股東平均每天沽出6億美元股票，勢成為今年第5個企業大股東沽股達100億美元的月份。對上一次大股東沽貨如此頻密是2006至2007年，當時正值美股「牛市」末段，事後證明2007年10月牛市見頂，並開展了直至2009年3月的熊市。



事實上，由於企業大股東有掌握資訊的優勢，一般投資者經常將大股東的買賣行為視為信心指標。TrimTabs分析師Winston Chua表示，這代表市場缺乏信心，企業大股東開始沽貨就是迹象，反映他們認為目前股票估值過高，是減持套現的好時機。



報道指出，雖然目前美股市場較2007年大許多，100億美元的價值可能不如當年般巨大，但大股東加速沽貨，無疑反映對未來擔憂，尤其是貿易戰可能引發經濟衰退。



事實上，早在6月初已預言，目前市況似2008年金融海嘯前夕，並在8月初警告，8月底或9月初會上演「海嘯級」冧市，被媒體視為華爾街「最大末日預言者」的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada最新重申，市場情緒並未改善，再度警告美股可能會發生「雷曼式暴跌」，並稱可能會在本周發生。



Takada分析包含對沖基金及其他參與者的資金流動顯示，市場情緒接近目前周期的最低水平，而本周為美國勞動節假期(9月5日)的前一周，加上8月底成交普遍較淡靜，故市場波動可能會被放大。他指出，美股正面對今年最大的考驗，市場情緒低迷，將會讓投資者出現恐慌性拋售，同時跟隨趨勢的技術投資者亦將作系統性拋售。

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