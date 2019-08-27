佳源國際︰菁雋按揭問題已解決　仍有8伙特色戶待售

佳源國際(02768)旗下香港兩個項目至今銷售額共達15億港元，當中屯門菁雋，早前出現銀行樓花按揭「爆限額」，導致部分買家未能承做按揭。聯席公司秘書卓曉楠透露，主要由於部分買家集中在某一、兩家銀行，指出市面上仍有其他銀行提供服務，買家查詢後亦反映問題已解決，強調未來會協助買家順利完成交易。



期內菁雋部分單位減價重推，她指，定價在預算範圍內，認為買家以年輕人及為子女置業的父母為主，目前項目售出339伙，套現逾11億港元。她續指，項目仍留有8伙特色單位，會陸續尋找合適買家洽售。



商業項目滙賢一號方面，去年已套現逾4億元人民幣(下同)，預計下半年可售貨值約25億元。問到會否考慮購入香港其他工廈，甚至參與活化工廈計劃，主席沈天晴指，目前無法為社會大環境作判斷，但長遠看好市場發展，由於公司對香港市場不太熟悉，故未來依然希望與香港本地地產商合作，包括投資工廈也傾向以合作方式，具體目標則要考慮項目地點及客群。



主席兼大股東沈天晴早前將安徽物業項目注入上市公司，副主席兼總裁張翼指，該項目提供建築面積430萬平方米，上半年貢獻約25億元銷售額，料下半年仍有超過40億元貨值可銷售，目前沒有下一步注入資產時間表。

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