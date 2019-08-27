【fb直播】貿戰形勢難料　繼續炒股唔炒市？

港股周二(27日)窄幅上落，人民幣匯價又冇咩起色，中美貿戰形勢又難料，港股短期都係易跌難升？繼續炒股唔炒市？貿戰敏感股都係繼續放埋一邊先？



部分內需股跑出，安踏體育(02020)績後獲多家大行唱好，股價又再創歷史新高；蒙牛(02319)亦有資金追捧，同創新高，喺中美未傾掂數前，內需股仲買得過？



教育股有資金追捧，新高教集團中期多賺34%兼增派息，股價即市曾升近17%，睿見教育(06068)及楓葉教育(01317)亦做好，短期點部署？



內房股逆市向上，碧桂園(02007)周一斥資1.7億元回購股份，股價最多升逾5%。回購托得住股價？投資者有貨趁彈就走？



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