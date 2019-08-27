中通服：5G收入更多體現於明年

中國通信服務(00552)董事長張志勇表示，雖然工信部已經發出正式5G商用牌照，但從網絡設計、施工、驗收到獲取收入，相關機遇更多會體現在明年。他維持今年經營收入有低雙位數增長的指引，但相信明年會有加快。



中通服今年上半年整體毛利率按年下跌約1個百分點至約11%。張志勇解釋，原因是電訊商面對更大壓力控制成本，對服務的價格敏感度比較高，而且公司也要做大非電訊商的收入。



儘管電訊商生意的毛利率會繼續有壓力，但一些非電訊商客戶對價錢不太敏感，中通服有綜合智能方案可以提供，因此相信毛利率將來會扭轉跌勢穩定下來。他期望電訊商、非電訊商和海外收入同步提升，隨後非電訊商收入愈來愈高下，收入結構會有所改善。



對於中國聯通(00762)可能會與中國電信(00728)合作組建5G網絡，張氏認為，反而有助提升公司在聯通服務開支中的份額，而且5G時代來臨後電訊商的經營支出會增加，因此共建網絡的影響不大。正如中國鐵塔(00788)組建後，反而成為了公司另一收入來源，況且非電訊商客戶收入也會繼續提升。



身兼鐵塔公司董事的他又指，中通服來自鐵塔的收入每年持續提高，相信雙方未來會有更多合作，但會按市場原則進行。

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