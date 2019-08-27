【深度解構】外國專家：香港須保經濟獨特地位　否則...

香港社會動盪持續超過兩個月，外界對香港的前景更不樂觀！繼外資大型投資銀行估計香港將陷入2009年首季後最深度的衰退後，周二(27日)有不少外國機構發言，直指是次動盪若再持續，會令香港遭受無可彌補的傷害，尤其金融中心地位會拱手讓給「新加坡」或「東京」。那些立場中肯的外國機構怎看香港？一文睇清大局！





【德國：香港若失金融中心地位 兩城市將得益】

香港除了擁有獨特的貿易角色，更是全球金融中心！德國智庫墨卡托中國研究中心(MERICS)經濟部門主管曾林(Max Zenglein)認為，香港經濟正面臨前所未有的危機，旅客人數跌至2003年「沙士」爆發時水平，旅遊及零售業皆受影響，令「香港作為全球金融中心的高峰已過」。



他稱，假設局勢持續惡化及香港金融中心地位不保，恐連中國內地亦會受到相當大的傷害。若香港失去原本司法獨立和言論自由的優勢，外商恐將亞洲總部搬到「新加坡」或「東京」等地。



再者，社會衝突已令外商擔心將來可能要被迫解僱員工。





【南韓：香港出口地位重要 恐影響智能產品】

南韓貿易協會國際貿易研究院周二發表報告稱，香港社會動盪將衝擊南韓對港出口，尤其是取道香港對中國內地的轉口貿易。該報告反映了香港對內地的獨特地位無可替代，更有可能影響智能產品供應。



報告稱，2018年南韓首3大出口目的地為中國、美國，以及越南，香港則位列第4位。當中，南韓對港出口總值中半導體佔比高達73%，其中半導體記憶體為63.3%(它為智能手機等智能產品重要材料)，電腦、化妝品分別佔3.4及2.9%。



2018年，南韓出口至香港的產品94%屬轉口，主要轉口至內地。不過，香港與內地的矛盾加劇，將不可避免影響轉口，尤其是半導體。



報告指出，去年香港轉口總值中，南韓佔比6.4%，僅次於內地和台灣，依賴香港轉口的程度高於日本等地。不過，若出口到中國內地的產品要改道上海或深圳，將難以享受經香港轉口帶來的優勢，包括便於籌措資金、免關稅，以及低公司稅等





【美國：對香港前景感悲觀 料新加坡受益】

除了德國智庫，香港美國商會早前亦發表聲明指，國際企業對香港短期前景感到悲觀，憂慮暴力升級及政治僵局，會令人認為香港變得愈來愈危險。即使該會會員仍認為，香港依然維持許多獨有的競爭優勢，但關注如果局勢持續不穩，長遠會有不能彌補的損害，最大的得益者將會是「新加坡」。





【澳洲及紐西蘭：資金出逃香港 豪宅受捧】

事實上，目前富豪們已開始撤資！澳洲墨爾本房仲公司Kay&Burton合夥人Jamie Mi透露，香港投資者開始尋找資金避風港，令澳洲和紐西蘭的豪宅受捧，地產代理收到來自香港客戶的詢問量大幅增加約1/3，多數買家鎖定價格高於500萬澳元(約2,646萬港元)的物業。



由於投資澳洲及紐西蘭物業，需要當地居留權，故地產代理表示，詢問的港人多數已有紐、澳國籍，甚至是打算移民至當地的人士。





【再惡化下去 經濟必攬炒】

上述可見，南韓、德國、美國立場中肯的機構已表明，香港不能持續動盪下去。與此同時，社會上較有錢的人也開始部署移民，反映香港投資及就業市場會出現變化，尤其影響創造新職位。



事實上，美國著名財經媒體彭博社不久前報道，經過近月跌浪，港股市值蒸發逾6,000億美元(約4.68萬億港元)後，估值雖然吸引，但愈來愈多分析師下調2019年企業盈利預測，更預計藍籌企業(恒指成分股)的經營利潤平均下挫19%，勢創2008年金融危機以來最大跌幅，反映百業轉衰。



舉例來說，「公用股」中華煤氣較早前公布，今年上半年少賺18.8%，至38.89億港元，業績令人失望，公司亦指營商環境充滿挑戰。



長實集團執行董事趙國雄早前表示，鑑於當前局勢，將會延遲推售旗下西半山波老道豪宅項目，強調該盤每個單位「億億聲」，目前銷售該類物業有難度。



由於投資者愈來愈關注資本外逃，本地銀行股恒生銀行及中銀香港，8月至今屢跌未止。



旅客數量大跌，導致香港的酒店入住率和零售額大幅萎縮，其中，國泰航空警告，社會動盪將對公司8月收入產生「重大影響」；香港零售管理協會已向全港商舖業主發信，呼籲向租戶減租五成，為期6個月，共度時艱...



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