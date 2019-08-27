貿戰升級：特朗普要求撤資　這美企華首店開門半日就關

貿易戰不斷升級，中美籌碼全面「晒冷」，美國總統特朗普威脅動用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)迫使美國企業撤離中國，這無疑對剛進入中國市場的美國企業造成巨大打擊。



外電報道，美國第二大零售商、全球第七大零售商Costco在中國首家門店8月27日在上海開幕，不過下午一時Costco APP彈出通知，下午暫停營業。據悉，Costco首日開張一小時不到就人流爆棚，直到中午連排隊結帳要等待2小時，儘管Costco已經限流限車，但因交通人潮阻塞，為安全起見，決定下午暫停營業。



Costco中國首家分店開幕半日就關門雖然與貿易戰升級關係不大，不過長遠而言，影響不容忽視。



中國上周宣布，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。



有意見認為，面對於中美貿易戰的不確定性，Costco雖然保證產品低價，不過從美國直接進口以後未必具有優勢，勢必也將面臨本土化採購。

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