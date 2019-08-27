人民幣8月跌幅勢史上最甘　港人年底暢錢會見呢個位？

美國著名財經媒體彭博社報道，隨着中美貿易戰不斷升級，投資者信心受創，人民幣勢創有紀錄以來的最大月度跌幅。



今年8月至今，人民幣已累跌3.9%，跌幅創1994年1月中國開始採用現代匯率機制以來之最，並且自2008年初以來，兌每美元首次「破七」，兌每百港元也很久未見過91水平！



有迹象表明，中國人民銀行(即中國央行)已開始對人民幣的跌勢感到不安，周二(27日)連續第5個交易日將人民幣中間價(主要反映官方意願)設在強於市場預期的水平，意味着官方有意阻止人民幣出現較大幅度貶值。



【港人暢人民幣或更抵】

不過，市場並未認為人民幣匯價今年已見底！東方匯理指出，在貿易談判沒有任何明顯進展迹象下，中國經濟和市場前景都會進一步惡化，人民幣近期有可能跌至7.3元兌每美元的水平(即每百港元兌人民幣或見93水平)。



美銀美林也認為，隨着中國利用人民幣貶值來抵銷關稅帶來的不利影響，中國央行會允許人民幣到今年底貶至7.5元兌每美元的水平(即每百港元兌人民幣接近96水平)。



【人民幣已「超賣」】

從「圖表派」的技術角度來看，人民幣兌每美元的14天相對強弱指標(RSI)現已跌至30以下，即表明沽壓過大(技術上稱為「超賣」)，短期或會回穩。該指標8月跌破30的天數已達14天，創5月以來之最。



【人民幣兌一籃子貨幣至少4年最弱】

事實上，弱勢的不僅是人民幣兌美元，人民幣兌一籃子主要貨幣匯價也貶值。跟蹤人民幣兌24個主要貿易夥伴國貨幣匯率走勢的彭博社模擬CFETS人民幣指數，如今已跌至91.1，創該指數2015年推出以來最低。

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