美聯工商舖料明年底前甲乙級商廈跌價30%

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，受到中美貿易戰及外圍經濟因素影響，上半年工商舖市況交投已見放緩，但踏入年中，本港的政治事件持續發酵，令投資市場雪上加霜。



他預計，工商舖市場勢必步入調整期，故全面下調工商舖成交量及金額的預測。倘若困擾因素持續，於最壞情況下，整體工商舖價格於今年或下跌15%，於2020年，即明年底前更有機會大跌25%，而今年全年的成交量則有機會跌至5,200宗，創自1996年有紀錄以來的歷史新低。



按物業類型劃分，他估計，今、明兩年的商廈市場將仍受利淡因素困擾，由於近期業主紛紛減租，因此預計租金將先行回落，待回報率下跌後，商廈售價就會跟隨下跌。此外，商廈成交將呈兩極化，細碼物業及億元成交仍可維持，但中價物業交投預計會偏向慢熱。不過，由於下半年預計仍有個別拆售的商廈全新盤推出市場，因此料下半年的商廈成交量可望回升約10%至15%。



黃漢成預期，今年下半年的甲廈租售價將下跌10%，至於乙廈則跌約10%至15%。然而，若然利淡因素仍然持續困擾市場，明年的商廈市況將不甚樂觀，最差情況下，明年底前甲乙廈的售價或會較現時下跌30%。

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