佳兆業：淨負債率191%　花兩年時間降至理想水平

佳兆業集團(01638)上半年合約銷售額347億元人民幣(下同)，完成年度銷售目標875億元近40%。行政總裁麥帆指，7、8月銷售表現不俗，下半年計劃推售1,200億元貨源，當中49%位於一線城市、44%為二線城市項目，主要集中於第四季推售，預期去貨率不足50%都可完成目標。



上半年合約銷售額中，舊改佔約33%，該公司預期下半年佔比為約31%。目前佳兆業擁有舊改項目土儲約730萬平方米，貨值達1,976億元。他透露，另有逾3,200萬平方米舊改項目尚未納入土儲中，估計貨值超過2萬億元，當中深圳、廣州及上海3個項目於近期轉化為土儲，料提供約404億元可售貨值，另有3個項目預料於下半年轉化，貨值達332億元。



今年6月底止淨負債率降至191%，首席財務官劉富強指出，年初計劃年底前降至200%，現已提前達標，長遠目標降至180%以下。主席郭英成指， 計劃花兩年時間將公司負債降至行業較理想水平。



談及人民幣匯價波動，他指出匯兌損失只是帳面上虧損，對公司營運層面影響不大，認為貨幣對沖是雙面劍，會在需要時適度作少量對沖。

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