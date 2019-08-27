世茂房地產：新增借款外幣佔57%　透過在港資產對沖風險

世茂房地產(00813)副主席、總裁兼執行董事許世壇表示，維持全年2,100億元人民幣（下同）銷售目標，上半年完成約47.8%。下半年可售貨值3,000億元，按照37%的項目銷售率，有望超額達標，他預計至三季度銷售目標可達1,700億元以上。受中美貿易戰及國內政策調控影響，不會上調目標，對下半年看法審慎。



該公司上半年總借貸1,154.7億元，外幣借款佔比約57%。首席財務官丘鈞山表示，公司會透過外幣資產對沖約六成風險，當中主要靠銷售香港的三個項目。許補充，目前在港的項目有三個，包括一個酒店項目，二個較大型的住宅項目。住宅項目權益前貨值約500億元，權益後貨值約300多億元。



他表示，最近本港酒店和住宅市場面臨下行壓力，但當中酒店項目至明年三季度才開業，住宅項目至明年四季度開售，認為明年不穩定因素將會消退。



問及在銷售香港資產還債後，將來會否在港投地，他認為儘管土地市場價格有下降，但價格「還是有點貴」，會「再等等」。他亦評論短期不看好香港樓市，但長遠看好。



談及公司併購計劃，他表示，以往權益佔比高達80%，但由於上半年收購項目增加，當中權益佔比平均為50%左右，故年底的整體權益佔比可能由中期的65%降至60%，但預計未來三年都保持60%以上。他認為若佔比太高，風險亦會提升。



公司上半年新增貨值2,500億元，透過收併購新增貨值1,800億元。許續指，全年計劃用50%回款用於土地投資，內部目標可能會再高一點，但視乎銷售情況及回款，再決定投資額。



另年初公司曾表示有意分拆酒店及物業業務上市，許表示，計劃於2021年完成，目前正處於探討階段，不排除在香港上市。他透露酒店及物業業務正擴大規模，以取得較好估值。

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