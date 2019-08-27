理財Campus：金礦股鬥閃　邊隻最值博？

中美貿易關係惡化，引起市場對經濟前景的憂慮，加上聯儲局減息，是推動國際金價日前創出六年新高的催化劑。不過，散戶會否捉到鹿唔識脫角，看中金價上揚卻買了走勢大落後的金礦股？專家為你剖析箇中原因。



國際金價在今年首5個月於每安士1,265至1,350美元區間內橫行，但六月開始升勢轉急，在周一曾升至1,555美元創逾6年高位，年內累計升幅近兩成，兩隻追蹤黃金價格的交易所買賣基金──SPDR金ETF(02840)以及價值黃金(03081)亦有相若升幅。



然而，在港上市的金礦股走勢兩極，招金礦業(01818)和山東黃金(01787)年內分別升28%和48%，反映較跟貼金價走勢之餘，甚至在好景時可以跑贏金價。另邊廂，紫金礦業(02899)年內股價幾乎原地踏步，顯然跟不到升勢。以下再細看這些金礦股各有甚麼特色，做成股價走勢分歧。



●招金礦業：市盈率58倍不便宜

招金礦業被市場視為最受惠金價向上的港股之一，原因是集團九成收入來自黃金銷售，在國外的戰略布局亦以黃金為主，因此金價的波動對公司帶來較大影響。



招金上周五公布中期業績，今年上半年收入28.17億元人民幣，按年減少1.76%；在成本增加下，股東應佔溢利按年減少20.81%至2.38億元人民幣。



管理層早前引述分析師預期指，金價每升1%，集團的每股收益會增加3.6%。另外，雖然近兩年公司成本開支上升，但他們一直在控制成本，且現時成本仍處行業中一個較低水平。

受惠今輪金價升浪，招金今月中曾升至11.36元，創約六年半高位，但現時估值同樣不低，市盈率約58倍。



●山東黃金：掛牌一年交投活躍

已在內地A股掛牌的山東黃金，去年9月在港上市，現時交投活躍，不時會超越招金，成為成交額最高的金礦股。股份今月中高見21.5元創上市新高，近日再現強勢，連升兩日累漲逾9%。集團料周四(29日)公布中期業績。



集團今年首季營業收入106.21億元人民幣，按年減少25%，同期股東應佔溢利3.65億元人民幣，按年增加5.4%。



去年集團招股書顯示，按2017年內地黃金礦產量計算，山東黃金位居內地黃金礦產量第一位，市場份額6.9%。



●紫金礦業：較早上市股價跑輸

紫金礦業相對上述兩隻金股上市時間最長，但近期股價亦最為遜色。公司同樣於周四(29日)公布中期業績。



集團今年首季營業收入290.41億元人民幣，按年升27%，歸屬於上市公司股東淨利潤8.74億元人民幣，按年跌逾19%。



此外，集團有不小部分的收入和利潤來自銅產品，但因銅價較受經濟盛衰影響，自然令想買黃金相關概念的資金卻步，股價亦受拖累。



●專家薦買招金 捕捉金價升勢

若然投資者認為金價升勢有餘未盡，證券界專家不約而同推介吸納招金礦業。東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠表示，中美貿易戰愈演愈烈，環球經濟勢受影響，令資金流入黃金避險，國際金價未來一至兩個月有機會升上1,600美元水平，買入黃金ETF最能直接受惠金價向上。



另邊廂，投資者亦可投資金礦股，但要考慮企業管治、金礦開採成本等基本因素。以兩隻近月跑贏的金礦股──招金和山東黃金為例，預期仍較受惠金價升勢，但由於升至現水平估值已不低，或提前反映了金價上升，故買賣部署時要靈活，可考慮趁調整時買入。例如招金股價今收報10.18元，宜回落至10元以下才買入，目標看11元；山東黃金股價今收報20.3元，可待跌至19元以下吸納，目標睇21元以上。



艾德證券期貨聯席董事陳政深亦指，個別金礦股與恒生指數的相關性較低，可用作部分對沖環球動盪市況。例如參考年內數據，招金與港股呈負相關性，意味着較大機會與港股走勢相反，亦即恒指下跌，招金上升，反之亦然。



近期國際金價急升，技術上已呈超買，他估計短期或回落調整，於1,480美元水平考驗支持。若以半年至一年的時間看，金價則仍可望做好。至於在金礦股中，招金的值博度較高，看好投資者可在控制注碼的情況下，在10元附近收集，看升兩成至12元，而止蝕位9.1元。



他補充，近期金礦股板塊上升很大程度受惠於金價向上，但相關企業的經營未算特別出色。再者，內地對黃金進出口有嚴格規管，令企業發展受限於政策方向，是箇中的投資風險。



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