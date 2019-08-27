衰退機會加深！美關鍵債息再創2007年以來最惡劣警號

美國債息孳息率再響警號，意味着衰退很快來臨！其中，最重要的2年期債息與10年期「倒掛」加劇，相差見-0.027厘，即10年期債息低於2年期，再創2007年6月以來最闊！



最能反映市場對聯儲局利率預期的2年期美債息現報1.5244厘；反映美國整體融資利率的10年期美債息現報1.503厘。



另外，3個月期債息相對10年期「倒掛」更達0.48厘，根據往績，目前美國經濟將會在未來數季內衰退的機會大約是40%。(本文附圖)



【何謂債息「倒掛」？為何你要關注？】

美國國債孳息曲線出現「倒掛」近日惹起市場高度關注，被視為經濟衰退的警號，作為香港人，別以為與自己無關，這無論對經濟前景、利率去向、供樓成本、股市前瞻等，都起着關鍵作用。那麼，何謂債息？甚麼是「倒掛」？



●何謂美國債息？

要明白「倒掛」，先要理解甚麼是美國國債孳息率(簡稱「債息」)。一般來說，美國國債分為多個年期，市場較關注的是2年、5年、10年、30年。這相等於美國政府向市場借錢，由於一開始有固定的票面價及息率，故相關債券在市場上作二手買賣時，為了維持開首的回報率，當債價升，就反映債息跌；反之亦然。因此，債價與債息呈現相反走勢。



其中，市場視10年期債息為整體利率去向的最重要指標，這有兩大重要性：一是作為美國借貸利率的基準，影響範圍包括企業發債、物業按揭，以至學生貸款等；二是美國10年期國債被定義為無風險資產，為投資回報的重要參考指標。因此，債息上升意味着融資成本上揚，亦預示市場估計聯儲局加息步伐提速，繼而打擊整體投資意欲；反之亦然。



●何謂債息曲線？

粗略明白何謂債息後，若將任何兩年期的債息對照比較，就會出現「債息曲線」。例如目前市場較關注的是2年期相對10年期債息。



2年期債息是反映市場對聯儲局的加息預期，它的走勢能預示着未來加息步伐；10年期債息在上述已提及，反映市場整體借貸成本。



●何謂「倒掛」？

一般來說，若銀行將錢借出去，時間愈短的貸款，即時鎖定資金的時間愈短，利率會較時間愈長的貸款為低。同樣道理，債券年期愈短，利率較年期愈長的也會較低。



換句話說，若以2年期相對10年期的債息曲線為例，2年期息率一般較10年期為低。一旦掉轉，即2年期債息高於10年期，就是所謂的「倒掛」，亦是經濟衰退的凶兆。



債息不僅受年期影響，同時亦反映市場對未來利率的看法，「倒掛」現象意味投資者認為美國利率將見頂，並預期美國經濟轉差，將迫使美國聯儲局的貨幣政策，由全面緊縮的加息周期，轉變為減息周期，所以長期利率就會低於短期利率。



由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場對「倒掛」再度出現十分關注。



值得留意的是，不一定要等到債息「倒掛」才預示股市陷入熊市。自1970年中期開始，金融市場一共經歷過11次熊市，當中只有5次有債息「倒掛」，而在這11個熊市開始首日，平均息差仍為0.72厘，意味目前股市的熊市也可能已開始了。



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